3-Eleven, la Lotus più veloce di sempre

Lotus fa un ritorno alla grande nel settore delle supersportive stradali con la 3-Eleven . Lo stile è però tutto racing, dalla carrozzeria scoperta monoposto alle bande gialle che avvolgono lʼintera parte superiore, fino ai grandi roll-bar e alettone posteriore. Lo sviluppo della vettura nasce col contributo fondamentale della divisione Lotus Motorsport. La 3-Eleven è la Lotus stradale più veloce che sia mai stata progettata e sarà realizzata in soli 311 esemplari.

Punto di partenza della nuova sports car britannica è la carrozzeria ultra-leggera, con un peso a vuoto che non raggiunge i 900 kg. Questo esalta le prestazioni del motore V6 turbo benzina di 3,5 litri di cilindrata, che sviluppa la potenza di 450 CV e ha bisogno di soli 3 secondi per completare lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h. La velocità di punta tocca i 290 orari. Disponibile in due versioni ‒ Road e Race ‒ la 3-Eleven monta un cambio sequenziale a 6 marce e il differenziale Torsen a slittamento limitato. Gli pneumatici sono Michelin Pilot Super Sport o Michelin Cup 2, dipende dalla configurazione Road o Race, e sono di misura 225/40 ZR18 davanti e 275/35 ZR19 sullʼasse posteriore. I prezzi di Lotus 3-Eleven vanno dalle 82.000 sterline (115 mila euro) della versione Road alle 115.200 sterline (161 mila euro) della Race, inclusa lʼIva inglese (Vat).