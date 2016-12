X4, i crossover BMW senza confini

08:30 - La gamma X di BMW sta allargando i suoi confini. Sarà che la lettera “x” rappresenta da sempre l’incognita, fatto che sta ai Suv classici (X1, X3 e X5) la Casa bavarese sta ora aggiungendo gli originali crossover sportivi. Il primo è stato il maestoso X6, adesso tocca al più piccolo, ma forse ancora più dinamico X4. Dai segmenti coupé e berlina, l’inedita BMW X4 trae infatti molti spunti: l’assetto, la guidabilità, la versatilità.

Ma soprattutto la X4 evolve la gamma BMW X, perché il crossover ha una sua ben definita personalità ed è sbagliato pensarlo come una sorta di via di mezzo tra X3 e X5. Il punto è che BMW sta creando una gamma tutta nuova intorno al numero 4, che già comprende una coupé sportiva e una sontuosa cabriolet. Lunga 4,67 metri, con un passo molto lungo che supera i 2,8 metri, BMW X4 ha carreggiate ampie e offre così anche una generosa abitabilità degli interni. La linea è filante e molto dinamica, i finestrini posteriori allungati la fanno sembrare anche più lunga di quanto effettivamente sia e poi il tetto scende verso il portellone proprio come una coupé. Tipico dei Suv sono le protezioni sottoscocca, mentre un classico di casa BMW è il cofano motore allungato, che dona possanza alla zona anteriore e arretra il posto guida verso il centro vettura.

In Italia la nuova BMW X4 è disponibile da circa un mese nelle concessionarie. Sei i propulsori, tre benzina e tre diesel ma tutti Euro 6 e con sovralimentazione biturbo, per potenze che vanno da 184 a 313 CV. Anche la trazione integrale xDrive è un must di tutte le motorizzazioni, mentre il cambio è sempre l’automatico Steptronic, con l’unica eccezione della versione base a gasolio xDrive20d a proporre di serie il cambio manuale a 6 marce. I prezzi partono dai 49.200 euro proprio della versione diesel xDrive20d da 190 CV, mentre la gamma a benzina parte da 50.200 euro, ma la xDrive20iA da 184 CV ha il cambio Steptronic. Al top di gamma le versioni MSport.