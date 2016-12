VW Passat, rilancio in grande stile

08:00 - Lo scorso anno ha compiuto 40 anni, ma non sembra dimostrarli se è vero – come informa Volkswagen – che nel 2013 è stata venduta al ritmo di due unità al minuto nel mondo, 3.000 al giorno. È la Passat, auto di successo ovunque nel mondo, apprezzata nelle flotte aziendali e amata dai liberi professionisti per la sua affidabilità. Volkswagen propone adesso l’ottava generazione di Passat e Passat Variant, più leggera di 85 kg rispetto al modello precedente e con motorizzazioni benzina e diesel tutte Euro 6. Molto attesa è poi la prima versione ibrida elettrica con sistema di alimentazione plug-in.

Al lancio delle prossime settimane, Volkswagen propone ben 16 versioni della nuova Passat, ma già a ottobre saranno 30. Gli allestimenti sono i canonici tre del brand tedesco, più il quarto Business espressamente dedicato alle flotte aziendali. Tutte le motorizzazioni sono turbo, al debutto si parte col 1.4 TSI benzina da 150 CV, che ha il sistema di disattivazione di due dei quattro cilindri, così da aumentare l’efficienza in particolari condizioni di marcia (traffico, basse velocità). Più avanti il 1.4 TSI sarà proposto anche nella versione da 125 CV. A gasolio ci saranno due TDI 2.0 da 150 e 240 CV, quest’ultimo con doppio turbocompressore e forte di una coppia massima di 500 Nm. Avrà inoltre il cambio a doppia frizione DSG e la trazione integrale 4Motion. A ottobre la gamma diesel verrà completata dai 1.6 TDI da 120 CV e dal 2.0 TDI da 190 CV.

Sulla Passat d’ottava generazione ci saranno tante novità tecnologiche. Oltre all’alimentazione ibrida elettrica, debuttano l’head-up display, l’Info Active Display (la strumentazione interamente digitale interattiva) e i servizi connessi a Internet “Car Net on-line”. Il sistema di frenata si avvale del Front Assist con funzione di frenata di emergenza City e dell’Emergency Assist. I prezzi della nuova Volkswagen Passat partono da 28.200 euro, per la Variant da 29.400 euro.