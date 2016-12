Volvo Ocean Race, conto alla rovescia

09:00 - È stata presentata a Roma, al circolo canottieri Aniene, la prossima edizione della Volvo Ocean Race, la più impegnativa regata di vela d’altura, che percorre l’intero globo solcando i mari per quasi 40 mila miglia. Quest’anno la Ocean Race celebra i 40 anni dalla prima edizione e sono 12 gli anni che vedono la Casa svedese nei panni di main partner. Proprio per omaggiare la grande regata, Volvo ha annunciato una serie speciale Ocean Race per i suoi modelli più rappresentativi.

Al circolo Aniene è stato trasmesso un video con le immagini più emozionanti delle passate edizioni. La Ocean Race è un evento davvero unico, difficile e stressante, perché i tre oceani e la durata – 9 mesi di regate – obbliga gli equipaggi ad affrontare tutte le condizioni meteo possibili. Sono pochi gli equipaggi in grado di fare questo affascinante giro del mondo, e la competitività è altissima, perché le imbarcazioni in gara sono tutte identiche, i monotipi VO65, scafi prodotti in Italia dai cantieri Persico. La prossima edizione della Volvo Ocean Race partirà il 4 ottobre 2014 da Alicante, in Spagna, e terminerà il 27 giugno 2015 a Goteborg, in Svezia, dove peraltro il gruppo Volvo ha il suo quartier generale.