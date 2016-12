Volvo celebra la Ocean Race con una gamma

08:00 - Nell’universo velico è la regata più impegnativa al mondo. La Ocean Race solca i mari del mondo intero, attracca in 11 porti di 11 Paesi diversi, e si conclude dopo 8 mesi di navigazione e 38.739 miglia nautiche percorse, vale a dire 72 mila km circa. La Ocean Race esiste da 40 anni esatti e la prossima edizione 2014/2015 sarà la quinta firmata Volvo, che in omaggio alla competizione lancia una gamma speciale di modelli Ocean Race Edition.

Vi fanno parte Volvo V40 e V40 Cross Country, Volvo V60 e il Suv XC60. Il logo “Volvo Ocean Race” spicca sui battitacco delle portiere e sui parafanghi anteriori, ma compare anche all’avvio dello schermo del sistema di infotainment. Molto originali gli interni, che prevedono un inserto di colore arancio a vivacizzare i rivestimenti in pelle nera o chiara. I modelli Volvo Ocean Race Edition avranno un inserto decorativo e il pianale copri bagagliaio di V60 e XC60 sono decorati con il percorso della regata. Quattro i colori disponibili per questa gamma: Ocean Blue II, Bright Silver, Black Sapphire e Crystal White. Gli esclusivi cerchi “Portunus” a sette razze sono proposti nella dimensione da 17 pollici per V40 e V40 Cross Country e da 18 pollici per V60 e XC60.

L’edizione 2014/2015 della Volvo Ocean Race partirà il 4 ottobre 2014 e si concluderà a Goteborg dopo quasi 9 mesi di navigazione il 27 giugno 2015. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.volvooceanrace.com. Volvo conta di produrre 16 mila unità dell’intera gamma Ocean Race Edition.