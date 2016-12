Volkswagen Polo, crescono le dotazioni

08:00 - La Volkswagen Polo è diventata grande. E non solo nelle dimensioni, ma soprattutto nei contenuti, al vertice del segmento B. In Italia la nuova Polo arriverà il prossimo fine settimana, con un porte aperte dedicato che farà conoscere anche il nuovo allestimento Fresh, top di gamma dei tre livelli di equipaggiamento. Ammodernata è anche la gamma motori, dove spiccano i TDI BlueMotion che con tre litri di gasolio fanno fino a 100 chilometri.

Volkswagen ha reso la Polo una vera prima auto di famiglia. La dotazione è davvero molto ricca, soprattutto quella di sicurezza: di serie tutte le versioni propongono il controllo elettronico di stabilità, l’ABS con assistente di frenata, l’antislittamento ASR e il recupero della coppia in frenata MSR. E ancora le luci diurne, la spia che riconosce il grado di stanchezza del guidatore, il sistema di frenata anti collisione multipla, la spia della pressione pneumatici. Una chicca anche per gli amanti del comfort: di serie c’è il cassetto portaoggetti con funzione refrigerante. Tutto già dal primo livello Trendline, ma il 60% della clientela italiana si rivolgerà al secondo livello Comfortline, che aggiunge un impianto audio con radio e 6 altoparlanti (4 per Trendline), gli alzacristalli elettrici posteriori e il doppio vano nel bagagliaio.

La inedita versione top di gamma Fresh si caratterizza per le gomme 215/45 da 16 pollici, il volante e i sedili sportivi, la pedaliera in alluminio, i cristalli posteriori e il lunotto oscurato. Ma Volkswagen ha in mente progetti ancora più ambiziosi per la sua vettura, e presto lancerà la versione sportiva Polo BlueGT da 150 CV, che disporrà dell’innovativo sistema di disattivazione di due dei quattro cilindri in base alle condizioni di marcia, così da aumentare l’efficienza. E poi toccherà alla CrossPolo, variante simil-Suv con assetto alto da terra, barre sul tetto e cerchi da 17 pollici, ma da citare sono soprattutto i sofisticati ammortizzatori a regolazione elettronica.

La gamma motori disponibile al lancio del 17/18 maggio si compone di tre benzina, con potenze di 60, 75 e 90 CV, e di due turbodiesel, entrambi con cilindrata 1.4 e potenze di 75 e 90 CV. Le versioni di punta da 90 CV sono disponibili anche col cambio automatico DSG a 7 rapporti. I prezzi partono da 12.600 euro, piuttosto cara la gamma diesel, che parte da 15.500 euro.