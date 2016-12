Volkswagen lancia le Golf elettriche

08:00 - Volkswagen ha messo in vendita in Germania la variante elettrica della Golf. Ma per la sua best-seller elettrica Volkswagen ha in mente una strategia globale e a breve vedremo la e-Golf anche in Italia. Arrivo previsto a giugno e prezzo al pubblico di 37.000 euro. Volkswagen ha lanciato una massiccia campagna per promuovere l’utilizzo di veicoli elettrici in Germania e per tutte le informazioni ha attivato il sito Internet emobility.volkswagen.de (anche in italiano).

La e-Golf è un’auto interamente elettrica, con un motore da 85 kW (115 CV) e coppia massima di 270 Nm che assicura buone prestazioni: da 0 a 100 km/h in 10,4 secondi. Il vantaggio è soprattutto in termini di economicità: con 3 euro circa si percorrono 100 km, ma l’autonomia delle batterie limita comunque la marcia a 190 km massimo. Batterie che sono garantite per 8 anni o 160.000 km. Per tutto il resto, l’auto rimane una Golf, e ha così quelle dotazioni importanti – di stile e tecniche – che le hanno permesso di scavallare i 30 milioni di unità vendute nel corso della sua lunga storia. La e-Golf commercializzata in Germania è equipaggiata con l’impianto audio e navigazione Discover Pro, climatizzatore automatico e fari anteriori full LED.

Al Salone di Ginevra Volkswagen ha presentato una versione della Golf elettrica più abbordabile. Nel senso che si tratta dell’ibrida benzina/elettrica Golf GTE, equipaggiata con un motore turbo benzina 1.4 TSI da 150 CV abbinato a un propulsore elettrico da 102 CV alloggiato nella scatola del cambio automatico DSG. Insieme i due motori sviluppano più di 200 CV di potenza e permettono alla Golf GTE di raggiungere i 217 km/h di velocità massima. Ma ancora più notevoli sono però i 130 orari di velocità quando l’auto marcia soltanto col motore elettrico. I consumi sono limitati a 1,5 litri/100 km nel misto e le emissioni di CO2 scendono ad appena 35 g/km. Volkswagen commercializzerà la Golf GTE dal prossimo autunno.

Investire nell’alimentazione elettrica è dunque il modo migliore per celebrare i grandi risultati dei conti 2013: il gruppo Volkswagen ha infatti chiuso l’anno finanziario con un risultato operativo di 11,7 miliardi di euro, oltre le attese degli analisti e della stessa Volkswagen. Mai così alto anche il fatturato, arrivato a 197 miliardi, mentre l’utile netto – pur in calo del 58% – si è attestato a 9,1 miliardi di euro.