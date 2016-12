Volkswagen Beetle Dune, passione per lo sport

09:00 - Che sia lo sci o il surf, non importa. La Volkswagen Beetle Dune – una delle proposte più originali del Naias 2014 – si adatta a qualsiasi sport e si fa amare da chi lo pratica. Un prototipo quello visto al salone di Detroit, ma destinato già entro la prossima estate a diventare un modello di serie, in pratica la versione Cross del Maggiolino. L’assetto più alto da terra di 5 cm rispetto al Maggiolino normale e le ruote da 19 pollici spiegano come la Beetle Dune sia in grado di affrontare qualsiasi terreno.

Ma già prima dell’aspetto tecnico, la Beetle Dune stupisce per il design personalizzato. A Detroit montava i portasci posteriori, fissati come faceva il Maggiolino storico. Ma in estate nulla vieta di montare sul portellone le tavole per il surf o il sandboarding. Il crossover Volkswagen ha carreggiate molto ampie e passaruota talmente generosi da allargare la carrozzeria di ben 24 mm su ogni lato, mentre la lunghezza cresce fino ai 4.290 mm. Il modello esposto al Naias monta un motore turbo benzina di due litri di cilindrata, forte di 210 CV e abbinabile anche al cambio DSG a doppia frizione. Come già la Golf, dispone del differenziale a bloccaggio elettronico XDS.