Vento di Scirocco in casa Volkswagen

08:30 - Soffiano venti di Scirocco in casa Volkswagen. Nella ventata di novità che il gruppo tedesco proporrà per l’autunno c’è infatti anche la nuova serie della Scirocco, coupé che in Italia risente della concorrenza delle versioni più sportive della Golf. Da questa la Scirocco trae gran parte della dotazione tecnica, come del resto fa a partire dal 1974, esattamente 40 anni fa, quando debuttò la prima generazione.

Esteticamente la nuova VW Scirocco propone un frontale tutto nuovo, con gruppi ottici rivoluzionati nell’illuminazione e a LED, anche quelli posteriori. All’interno spiccano i nuovi contenuti multimediali e per la sicurezza ci saranno gli ausili elettronici alla guida come il Blind Spot Monitor per visualizzare gli angoli ciechi sul retrovisore esterno e il Park Assist per facilitare le manovre di parcheggio. La gamma motori si annuncia molto performante. Quattro i propulsori a benzina, tutti turbo e con potenza di 125, 180 e 220 CV, più il top della Scirocco R con il suo due litri da 280 CV. A gasolio ci saranno i due 2.0 TDI da 150 e 184 CV.