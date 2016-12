Urbana e giovanile, Seat Mii by Mango

08:30 - Gli stilisti Mango firmano la versione più esclusiva di Seat Mii. Una city car glamour, giovane, che con questa versione insegue il target femminile, under 35 e metropolitano. L’ispirazione è Barcellona, e non solo per il fascino che la capitale catalana emana, ma perché la vettura è prodotta nello storico stabilimento Seat di Martorell, nei pressi della città.

Di serie la vettura ha i cerchi in lega da 15 pollici, gli inserti cromati sulle fiancate e la key cover personalizzata. La firma Mango spicca su vari particolari della Seat Mii: il montante B, il portellone, i poggiatesta in alcantara, il battitacco cromato e i tappetini. Il volante e il pomello del cambio sono rivestiti in pelle con eleganti cuciture beige. Di serie la vettura vanta dotazioni decisamente superiori alla categoria di riferimento: c’è il climatizzatore, la radio CD/MP3 con ingresso Aux-in, il computer di bordo, il regolatore di velocità e i sensori di parcheggio posteriori. Di serie anche i fendinebbia. D’altronde questa è la nuova versione top di gamma della Mii e va a posizionarsi sopra i tre livelli Reference, Style e Chic.

La nuova Seat Mii by Mango arriva ora in Italia, con la sua caratteristica carrozzeria color Nero Assoluto o Beige Glamour. È disponibile in due motorizzazioni: 1.0 benzina da 60 CV – a richiesta anche col cambio robotizzato – e 1.0 Ecofuel da 68 CV a doppia alimentazione benzina e metano. La prima costa 12.440 Euro, la versione a metano 14.990 Euro.