Tutto il lusso di Bentley Mulsanne 2014

08:30 - Bentley rinnova e rende – se è possibile farlo – ancora più esclusiva la sua granturismo ammiraglia Mulsanne. Ha elaborato due pacchetti ad hoc: la Specifica Comfort e la Specifica Entertainment, per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza dell’esclusivo cliente Bentley. Che non dovrà preoccuparsi di fare entrare le valigie nel bagagliaio, perché i designer della Casa li offrono loro, i bagagli appositi, lavorati a mano e su misura del vano bagagli della sontuosa vettura inglese.

La Mulsanne è stabilmente nella top ten delle auto più costose del mondo, non meno di 300 mila euro per la versione base, ma stavolta i progettisti Bentley hanno voluto strafare. La versione 2014 della Mulsanne dispone infatti di una nuova suite di comunicazione e di contenuti comfort inarrivabili. La Specifica Comfort, ad esempio, propone i poggiatesta, i poggiapiedi e i cuscini con imbottitura in piuma d’oca! Per un relax da centro benessere. Se invece si ha bisogno di lavorare a bordo della propria Mulsanne, allora la Specifica Entertainment offre tavolini ripiegabili progettati per l’iPad e una tastiera wireless. L’abitacolo si trasforma in un hotspot Wi-Fi, grazie a un router con un modulo di telefonia UMTS ad alta velocità e un lettore SIM card nel vano portaoggetti.

Ma la tecnologia non serve soltanto per usi professionali, ci si può anche divertire, ed ecco allora i due schermi da 8 pollici montati nei poggiatesta che assicurano l’intrattenimento. Un impianto sofisticato, firmato Naim, che si avvale di un disco rigido da 20 Giga e un lettore DVD, con due set di cuffie Bluetooth e un telecomando a disposizione dei passeggeri. In un’auto così il sistema motoristico passa in secondo piano, se interessa però, vi diciamo che è “classico” in casa Bentley, il V8 biturbo benzina di 6.750 cc, che sviluppa 512 CV e raggiunge i 296 km/h di velocità, per un’accelerazione da 0 a 100 orari che richiede circa 5 secondi e mezzo.