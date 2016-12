Trident Iceni Magna, coupé dei record

08:00 - È una delle più giovani Case auto inglesi, ma in un decennio ha accumulato una rispettabile reputazione sportiva. Si chiama Trident e a lei si deve la Iceni Magna, nuovissima coupé che si presenta come la vettura diesel più veloce del mondo, e al tempo stesso anche la più efficiente. Una sportiva capace di superare i 300 km orari di velocità massima, grazie al motore V8 turbodiesel di 6.600 cc da 400 CV, che garantisce un’accelerazione da 0 a 100 in meno di 4 secondi!

Ma ancor più sorprendente è la notizia dell’autonomia di marcia della Iceni Magna: 2.000 miglia con un pieno di gasolio (o biodiesel), vale a dire 3.200 km circa! Insieme alla Iceni Magna, Trident ha presentato anche la station wagon sportiva Iceni Venturer. Entrambe le vetture dispongono di un brevetto della factory inglese che permette di incrementare la coppia (torque multiplication) e del 20% anche l’efficienza. Esteticamente la Iceni Magna è una vera sportiva, con forme scolpite che seguono andamenti curvilinei e possenti. Bello il tetto panoramico, originale per il segmento, ma la coupé Trident può essere personalizzata in tanti modi diversi. A cominciare dal motore, che può essere potenziato fino ai 660 CV. Per una supercar del genere, il prezzo non è di quelli proibitivi: 96 mila sterline, circa 117 mila euro. Tutte le informazioni sul marchio Trident sono disponibili sul sito http://www.tridentsportscars.com.