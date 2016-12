Trazione 4x4 per Seat Leon ST 4Drive

09:30 - Nel nuovo listino italiano di Seat c’è una gradita sorpresa: la Leon ST 4Drive. È la versione a trazione integrale della station wagon spagnola, la più sofisticata dal punto di vista tecnico, anche perché le 4 ruote motrici sono abbinate alla frizione Haldex e al differenziale a bloccaggio elettronico XDS. A disporre della trazione integrale saranno due motorizzazioni, entrambe turbodiesel: la 1.6 da 105 CV e la 2.0 da 150 CV, tutte e due con cambio manuale a 6 marce.

Motori che non perdono la loro efficienza. Il 1.6 TDI da 105 CV registra un consumo medio di soli 4,5 litri di gasolio sui 100 km, a fronte di emissioni di CO2 pari a 119 g/km. Non più sprecone si rivela il due litri, che fissa sui 4,8 litri il consumo nel ciclo misto sui 100 km e sui 124 g/km i valori del CO2 scaricato nell’ambiente. Quest’ultima motorizzazione è anche molto briosa, visto che vanta una velocità massima di 211 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h che avviene in soli 8,7 secondi. Seat Leon ST 4Drive è una wagon davvero al top per contenuti, di serie ha cerchi da 16 pollici, 7 airbag, il controllo elettronico di stabilità con assistente per le partenze in salita, il sistema di frenata anticollisione multipla. All’interno spiccano il volante sportivo multifunzione, il regolatore di velocità, il climatizzatore bizona e un sofisticato impianto di infotainment. I prezzi partono da 24.980 Euro per la 1.6 e da 26.330 euro per la 2.0 da 150 CV.