Torna la stella delle monovolume

08:30 - Una vera e propria limousine sotto forma di monovolume: la Mercedes-Benz Classe V è sempre stata un modello totalmente votato al comfort dei suoi passeggeri, e con l’arrivo del nuovo modello questa sua vocazione si è fatta ancora più forte ed evidente. La MPV della Stella a tre punte, con il cambio di denominazione (prima si chiamava Viano) si avvicina nell’immagine e nella qualità alle auto più tradizionali della nobile Casa tedesca, riprendendone l’elevato livello costruttivo e molti dei contenuti principali, soprattutto per quanto riguarda le nuove tecnologie.

Oltre che del lusso, la nuova Classe V fa della sicurezza attiva la sua bandiera. La dotazione del modello è tutto un fiorire di dispositivi in grado di assistere il guidatore nelle situazioni di emergenza e potenziale pericolo: Blind Spot Assist, Attention Assist, Collision Prevention Assist, Park Assist e perfino il Crosswind Assist, in grado di contrastare i venti laterali nei percorsi autostradali, sono tutti della partita.

La Classe V, che torna per riconfermarsi regina delle grandi monovolume, debutterà sui mercati internazionali con tre diverse motorizzazioni, tutte basate sul noto 2.1 quattro cilindri turbodiesel già impiegato su numerose proposte della Mercedes. Alla base ci sarà la V 200 CDI, con la versione da 136 CV e 330 Nm, un gradino più in alto si collocherà la V 220 CDI (da 163 CV e 380 Nm), mentre al vertice troverà posto la V 250 CDI, da 190 CV e 440 Nm, con sistema BlueTec per la riduzione degli ossidi d’azoto.

In nome del downsizing, dunque, sono spariti del tutto i motori V6, con ovvi benefici in fatto di consumi: ora la Classe V si accontenta del 28% di carburante in meno rispetto al vecchio modello. La versione più potente, in particolare, consuma solo 6,0 l/100 km di gasolio, valore che scende a 5,7 litri nel caso della V 220 CDI, capace di contenere le emissioni di CO2 a 149 g/km.

L’ultima arrivata di Stoccarda sarà proposta in Italia nei tre allestimenti Executive, Sport e Premium, abbinabili a due varianti di passo (3,20 o 3,43 metri) e a tre diverse carrozzerie, distinte per lunghezza: la nuova Classe V sarà disponibile nelle vesti Compact, Long ed Extralong, per dimensioni che vanno da 4,89 a 5,37 metri, in grado di coprire dunque tutte le esigenze di spazio per varie categorie di operatori e privati. In Germania i prezzi partiranno da 42.900 euro, e nel nostro Paese i listini si discosteranno di poco dai valori tedeschi.