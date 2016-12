Top Gear premia la Ferrari 458 Speciale

09:00 - Tredici in undici anni. Sono i riconoscimenti che Ferrari ha ricevuto da Top Gear, una delle riviste più autorevoli a livello mondiale. Stavolta è toccato alla 458 Speciale fare per il 2013 una bellissima doppietta, essendo stata incoronata “Supercar of the Year” e avendo ricevuto il premio di “Car of the Year” di James May, uno dei conduttori della celebre trasmissione TV della BBC, che accompagna sul piccolo schermo il magazine cartaceo.

Per la categoria delle Supercar la Casa di Maranello ha in pratica fatto poker in pochi anni. Nel 2005 a ottenere il riconoscimento fu la F430, poi è toccato alla 458 Italia nel 2009 e nel 2012 alla F12 berlinetta. La 458 Speciale è un bolide fantastico, una supercar innovativa, unica … speciale insomma. È la prima Ferrari a esser dotata di un sistema di controllo elettronico dell’angolo di assetto (SSC), che permette di gestire la vettura al limite e, conseguentemente, di migliorare sensibilmente le emozioni di guida. I sensori dell’SSC forniscono informazioni alla centralina elettronica, che confronta l’angolo di assetto con cui si sta marciando con quello che ritiene compatibile per quella data curva e così adatta il bloccaggio del differenziale.

Sofisticati sono anche i sistemi di aerodinamica attiva della Ferrari 458 Speciale, con lo spoiler posteriore che è stato alzato e spostato più all’indietro, e che lavora insieme al grande diffusore per ottimizzare il carico aerodinamico. In base alla velocità si aprono in pratica tre flap che soddisfano il carico e bilanciano i pesi della vettura, mentre deflettori e pinne sulle aperture davanti alle ruote migliorano la penetrazione aerodinamica. Forte di un motore V8 aspirato da oltre 600 CV di potenza, la Ferrari 458 Speciale è un giocattolo da 241 mila euro!