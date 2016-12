The winner is... Citroen Grand C4 Picasso

08:00 - Pioggia di premi sulla Citroen Grand C4 Picasso, il monovolume 7 posti giunto alla seconda generazione. In Germania ha fatto incetta di premi, miglior auto nella sua categoria per le grandi e popolari riviste Auto Motor und Sport, Auto Bild e Auto Zeitung. Adesso arriva anche il riconoscimento d’oltre Manica e precisamente dal celebre magazine BBC Top Gear Magazine.

Totalmente diversa dalla C4 Picasso a 5 posti, per carattere e design, Citroen Grand C4 Picasso è un monovolume di fascia media ma spaziosissimo e con dotazioni di pregio assoluto. I sette posti sono tutti molto comodi, ma senza la terza fila si lascia posto a un bagagliaio senza pari, che offre una capienza di 645 litri e accoglie ingombri lunghi fino a 2,75 metri. Insomma l’auto ideale per le famiglie, anche per accorgimenti che solo Citroen poteva inventare, come l’apertura ottimizzata delle portiere per facilitare l’accesso alla terza fila di sedili, e chi siede qui vanta ora diffusori del climatizzatore dedicati. Qualità e comfort sono presenti anche per la prima fila, con il guidatore e il passeggero anteriore che dispongono di sedili con funzione massaggio.

Innovazioni ci sono anche per le motorizzazioni. Debutta sulla Grand C4 Picasso un inedito turbodiesel BlueHDi da 150 CV di rara efficienza, capace com’è di ridurre i consumi medi sui 100 km ad appena 3,8 litri di gasolio, per emissioni di CO2 inferiori ai 100 g/km. Questo motore Euro 6 è abbinato al cambio automatico. Dal lancio sui mercati europei la scorsa estate (in Italia dal mese di ottobre), Citroen Grand C4 Picasso seconda serie è stata immatricolata in oltre 50 mila unità.