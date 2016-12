Suzuki Celerio, l’idea in più

11:00 - Se ne parla sempre poco, ma le utilitarie sono tra le protagoniste del Salone di Ginevra. Sono davvero molte le novità tra segmento A e B in passerella al Palaexpo, segno che i costruttori continuano a investire nelle loro piccole. Suzuki ad esempio fa conoscere agli europei la Celerio, piccola grande city car che prende il posto della Alto. È moderna in tutto la Celerio, nelle dotazioni, negli spazi interni, nelle soluzioni tecniche. Sorellina impeccabile della S-Cross che da un semestre sta trainando le vendite della Casa giapponese in Europa.

Compatta e versatile, Suzuki Celerio è lunga 3,6 metri ma a dispetto del dato offre un’ottima abitabilità e un bagagliaio da 254 litri che è il più capiente del segmento A. Il design è stato ottimizzato in funzione aerodinamica e il peso alleggerito grazie all’uso di leghe speciali, così la Celerio riesce a contenere le emissioni di CO2 ad appena 85 g/km, un valore imbattibile per un’auto con un tradizione motore termico a benzina. Propulsore che il nuovo 3 cilindri 1.0 da 68 CV, che di serie integra il sistema Start & Stop. I clienti europei avranno l’occasione di scegliere tra un nuovo cambio manuale a 5 marce oppure con un automatico robotizzato sviluppato sulla base del sistema Auto Gear Shift.

L’abitacolo della nuova city car è semplice e moderno, ma i progettisti Suzuki sono riusciti a ottenere uno spazio interno sfruttabile ben oltre le misure oggettive dell’auto. Spicca il piacevole contrasto tra il colore di base nero e il rivestimento dei sedili a motivi blu o giallo. I colori di carrozzeria sono 9, tre dei quali nuovi. Molto ricca la dotazione di serie: 6 airbag, ESP con assistente per le partenze in salita Hill-hold e sistema di controllo della pressione pneumatici. Per un’auto di segmento A davvero tanto. Il debutto sulle strade italiane di Suzuki Celerio è previsto la prossima estate.