Suv Mercedes, test nel deserto tunisino

09:00 - A ciascuno il suo fuoristrada. Mercedes coltiva l’ambizione di voler accontentare tutti e ha arricchito la sua offerta di Suv e 4x4 fino a portarla a 5 gamme di modelli, ciascuna con la sua specifica personalità. Per farne conoscere le qualità dinamiche nell’off road e la valenza della nuova trazione integrale 4Matic, la Casa di Stoccarda ha portato l’intera gamma sulla sabbia, in un significativo Desert Test Drive in Tunisia.

Il clima tutto sommato mite che l’Africa settentrionale propone in questi mesi rende meno ostili le piste desertiche e le strade bianche, torride durante la bella stagione. Mercedes ha così svelato i differenti caratteri dei suoi Suv: la Classe G coi suoi pneumatici tassellati, sincera icona dell’off-road da almeno quattro decenni, così perfettamente a suo agio nel deserto che il regista Gabriele Salvatores la elesse a protagonista in “Marrakech Express”. Si aggiunge una lettera e il viaggio in fuoristrada cambia completamente musica: la Mercedes Classe GL assicura un’abitabilità in prima classe sempre, che sia il deserto o una autobahn tedesca il suo terreno. Vera fantastica limousine a trazione integrale, con un motore V6 turbodiesel da 258 CV che è l’ideale per chi non vuol rinunciare a nulla in termini di comfort.

Chi ama i Suv maestosi e rigidi, troverà in casa Mercedes la Classe M, vero fuoristrada moderno in cui confluiscono performance ed efficienza dinamica. Un prodotto top, testato in Tunisia con un “piccolo” motore da 204 CV. Ma chi volesse qualcosa di più accessibile ha a disposizione in casa Mercedes la GLK, Suv rigido nelle linee ma confortevole nell’abitacolo, che nella versione 220 CDI dimostra abilità inaspettate. L’ultima arrivata è Mercedes GLA, Suv compatto il cui grande dinamismo si esprime già nelle forme originali e spiccatamente sportive. Per tutte e 5 le Mercedes c’è però in comune il piacere dell’avventura, del viaggio tra le dune, con la sabbia che si insinua nel vano motore e tra le gomme. Per i Suv Mercedes è pane per i denti.