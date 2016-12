Sulla Audi R8 LMX i fari al laser

08:30 - È una delle auto più belle degli ultimi anni. La Audi R8 è il segno tangibile della sportività della Casa dei quattro anelli, da anni dominatrice della 24 Ore di Le Mans e delle gare endurance. Ora Audi mette a punto la versione LMX, cioè con fari abbaglianti laser, ed è la prima auto al mondo a poterne disporre. Una soluzione non meramente estetica, ché deriva direttamente dall’esperienza sportiva, visto che la luce al laser assicura una visuale più profonda, maggiore sicurezza e affatica di meno, incidendo anche sulle performance nelle gare di durata.

La Audi R8 LMX sarà prodotta in una serie limitata di soli 99 esemplari e sarà disponibile dalla prossima estate. Il motore è un potentissimo V10 5.2 da 570 CV, che raggiunge i 320 km/h di velocità e accelera da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi. Già nel 2008 la Audi R8 fu la prima vettura di serie al mondo a vantare proiettori in tecnologia full LED, e ciò dimostra l’avanguardia della Casa di Ingolstadt. Lo scorso anno presentò i proiettori con tecnologia Matrix LED (montati sull’ammiraglia A8) e adesso i laser per gli abbaglianti, la cui profondità d’illuminazione è doppia rispetto ai full LED. La combinazione di abbaglianti laser e LED verrà impiegata per la prima volta sulla nuova Audi R18 e-tron quattro che parteciperà il 14 e 15 giugno alla 24 Ore di Le Mans. L’illuminazione laser si attiva in automatico a partire dai 60 km/h.

Completano la dotazione sportiva della R8 LMX i cerchi da 19 pollici con pneumatici anteriori 235/35 R19 e posteriori 305/30 R19, più i dischi freno in carboceramica. Per aumentare la deportanza opera un grande spoiler posteriore fisso in fibra di carbonio rinforzata, materiale impiegato anche per il bordo dello spoiler anteriore, le alette laterali, la copertura del vano motore. Esclusivo della R8 LMX è anche il colore di carrozzeria blu Ara cristallo.