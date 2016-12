SsangYong Korando, il 4x4 intelligente

08:00 - Ha soltanto due anni di vita la seconda generazione di Korando, ma la Casa coreana SsangYong ha già deciso di rinnovarlo, per presentarlo ancora più forte nei contenuti tecnici e nelle doti di guidabilità. Il Suv compatto a trazione integrale adotta ora un telaio ausiliario, che ne migliora la stabilità e permette di ridurre di quasi il 10% i livelli di rumorosità e vibrazione all’interno dell’abitacolo.

Col restyling SsangYong ha approntato pure un leggero maquillage al look di Korando, il cui frontale è ora nuovo nella griglia del radiatore, nelle prese d’aria e nei fari, che ora hanno cornici in alluminio nero e le luci diurne a LED. Ancora maggiori gli interventi all’interno, dove cambia totalmente la plancia e i rivestimenti sono più morbidi al tatto. Inediti anche gli inserti in wengé di colore naturale opaco, mentre tra gli optional spiccano i cerchi da 18 pollici e il sistema di apertura Smart Key. Nella dotazione di serie ci sono l’ESP, il sistema di frenata d’emergenza assistita, quello per favorire le partenze in salita e la protezione antiribaltamento attiva (ARP).

Nuovo Korando è disponibile in 4 motorizzazioni: due diesel da 150 e 175 CV, un benzina da 150 CV e un’ibrida benzina/gpl (con impianto italiano firmato BRC), sempre da 150 CV. Potenza ottimale per un veicolo solido e che dispone del sofisticato sistema di trazione integrale SsangYong. In condizioni di guida normali, questo ripartisce la coppia al 75% sulle ruote anteriori e al 25% sulle posteriori, ma in condizioni di asfalto viscido o ghiacciato la trazione viene ripartita in modo eguale tra i due assi. Il veicolo dispone anche di una speciale funzione di protezione automatica, che riduce la potenza alle ruote posteriori nel caso in cui l’auto monti pneumatici dalla temperatura eccessivamente elevata.

La dinamicità intelligente del Suv coreano si vede anche con la modalità di guida “Lock Mode”: quando si viaggia in fuoristrada o su fondi sterrati, il guidatore può selezionarla per ottimizzare la trazione, fissando il rapporto di distribuzione della coppia tra ruote anteriori e posteriori fino ai 40 km/h di velocità. Nuovo SsangYong Korando arriva a listino con una forbice di prezzi che va da 20 a 29 mila euro, ma la promozione lancio propone il Suv a partire da 18 mila euro.