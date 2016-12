07:30 - La Smart Fourjoy è ancora una concept car, ma manca poco al momento in cui la sua “promessa” di ampliamento della gamma si tradurrà in realtà. Il prototipo della Casa tedesca, che preannuncia il ritorno della versione a quattro posti, è stato protagonista di un’installazione artistica presso il Porto Fluviale di Roma, dove ha fatto un piccolo “cameo” anche l’ex-miss Italia Cristina Chiabotto.

Questa nuova concept, presentata a settembre al Salone di Francoforte, è una delle realizzazioni in esemplare unico con cui la Smart si sta approssimando al debutto del modello di terza generazione. Che sarà molto diverso da quello attuale, e che riprenderà il discorso interrotto dai tempi della Forfour, effimera sorella maggiore della celebre biposto.

Costruita in Olanda con la collaborazione di Mitsubishi, la vecchia Forfour non fu premiata dai mercati, e nel giro di due anni venne ritirata dai listini. Il ruolo della Fourjoy, ora, è proprio quello di preparare il grande pubblico al ritorno della Smart con le porte dietro. In comune con la vecchia Forfour, però, ci sarà solo il desiderio di offrire più spazio ai clienti. Per il resto, dall’impostazione complessiva del progetto, fino all’ultima saldatura, niente sarà in comune fra le due generazioni.

La Fourjoy rappresenta la quarta tappa del cammino verso la prossima Smart, che dovrebbe debuttare proprio nelle prossime settimane, a Ginevra. Prima di lei sono arrivate altre tre concept: l’apripista fu la forvision, risalente al 2011. Poi, nel corso dell’anno successivo, fu la volta di for-us e forstars, nell’ordine. Infine l’ultima della serie, che per certi aspetti è anche la più curiosa.

Del tutto priva di portiere, lunotto e pannello del tetto, la vettura consiste di fatto nella sola, riconoscibilissima cellula tridion, e nel resto dell’equipaggiamento meccanico. C’è davvero poco altro, dunque, oltre agli interni, peraltro caratterizzati da un approccio decisamente futurista. Lunga 3,49 metri, la Fourjoy anticipa anche nelle dimensioni la versione di serie, che proprio come il prototipo avrà le ruote ai quattro angoli della carrozzeria, allo scopo di massimizzare l’abitabilità interna.