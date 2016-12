Skoda rilancia la Octavia Scout

09:30 - Skoda è pronta a lanciare la seconda generazione di Octavia Scout, la versione più sportiva della sua grande station wagon. Dal 2007 a oggi la prima serie ha infatti collezionato più di 53 mila clienti nel mondo, l’8% dell’intera gamma Octavia. La nuova Scout è senza dubbio la vettura più avventurosa della gamma, una wagon con caratteristiche da Suv e capace di trainare rimorchi pesanti fino a due tonnellate. Senza dimenticare la funzionalità del grande vano bagagli, con doppio pianale e capacità di 610 litri in configurazione normale.

La nuova Skoda Octavia Scout ha una personalità ben definita, con assetto più alto da terra di 31 millimetri rispetto alla normale Octavia Wagon. Il frontale ha un look specifico, con consistenti paraurti e modanature di colore nero. Specifico è anche il disegno dei fendinebbia e la calandra del radiatore arricchita dal logo Scout. Sulla fiancata spicca una modanatura nera che delimita i battitacco e i passaruota. I cerchi in lega standard sono da 17 pollici e accolgono pneumatici 225/50. All’interno spiccano il volante multifunzione a tre razze e comandi audio e telefono, la connessione Bluetooth, i sedili anteriori regolabili in altezza e con supporto lombare. Tutto di serie, come il vano portaoggetti sotto il sedile passeggero.

È però nella meccanica che la nuova Octavia Scout si rivela un vero crossover adatto a qualsiasi percorso. La potente trazione integrale si basa sull’innovativa frizione Haldex ed è coadiuvata dal blocco elettronico del differenziale. Tre le motorizzazioni, due TDI a gasolio da 150 e 184 CV e un 1.8 turbo benzina da 180 CV. Grazie a motori più potenti, la forza motrice è aumentata del 25%, ma al contempo i consumi e le emissioni sono diminuite mediamente del 20%, anche grazie al pacchetto “Green tec” di serie, che include Start&Stop, recupero dell'energia in frenata, bassa resistenza degli pneumatici al rotolamento.