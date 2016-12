Settimana di raduni in Lombardia

10:00 - Settimana di appuntamenti in Lombardia per i fan di auto e moto. L’estate si presta ai raduni e alle feste dedicate ai “grandi amori” a due e quattro ruote, ma pure chi sfodera un atteggiamento un po’ snob avrà di che divertirsi. Mercoledì 23 luglio, a Erba, protagoniste saranno le Volkswagen Maggiolino d’epoca, in tutte le salse in cui il celeberrimo modello è stato prodotto, anche le dune buggy. Domenica 27 luglio poi, nell’Oltrepò Pavese, è la volta del Motogiro, manifestazione amatoriale dedicata alle moto d’epoca, giunta alla 16° edizione.

Ma partiamo dal Maggiolino, auto amatissima, lanciata addirittura prima della II Guerra Mondiale e restata in produzione per quasi 70 anni! L’evento di Erba è organizzato dal Club Autoamarcord di Ponte Lambro e partner è la concessionaria Serratore Auto di Erba. Saranno presenti modelli di Volkswagen Maggiolino prodotti prima del 1967 (modelli 6 volt), le cui quotazioni arrivano fino ai 16 mila euro. Spazio anche ai popolari Maggioloni 1303 degli anni 70 e i modelli Giubileo e Messico anni 80. La vettura, come noto, si prestava a infinite possibilità di trasformazione e veniva assemblata in tante varianti, anche per volontà dei suoi estimatori privati, e non mancheranno e Erba le dune buggy derivate dal Maggiolino, con motori boxer aircooled e telaio a trave centrale con pianali laterali.

Domenica 27 luglio l’appuntamento per gli amanti delle moto d’epoca è a Borgo Priolo, nell’Oltrepò pavese, dove si svolge la 16° edizione del Motogiro. Una grande manifestazione non competitiva organizzata dal “Gruppo amici del Gé” col patrocinio del comune pavese, e aperta a tutti i possessori di moto immatricolate fino al 1994. Ma c’è spazio anche per i biker con moto più giovani, perché la regola del Motogiro è da sempre quella di una moto d’epoca che accompagna una moderna. Ammesse tutte le categorie di moto: custom, turistica, naked, sportiva, a pedali. Il Motogiro è passione e offre una ricetta infallibile: curve, divertimento, paesaggi deliziosi e… beh il buon cibo non manca mai in questi raduni. Previste soste con degustazione di prodotti tipici, tra cui il Pinot Nero della Tenuta Rocca de Giorgi, Conte Vistarino. Per finire, grigliata presso un ristorante della zona e assaggi di prosciutto crudo, visto che l’ospite d’onore è il Moto Club Parma.