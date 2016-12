Seat Leon X-Perience a trazione 4x4

10:00 - Seat Leon dimostra di essere il modello più versatile della Casa spagnola. Una gamma che comprende tre varianti di carrozzeria (3 e 5 porte, più la SW), una versione sportiva Cupra e, adesso, la Leon station wagon con la trazione integrale permanente. Si chiama Leon X-Perience ed è la versione più bella della gamma Leon ST, sicuramente la più sportiva e meglio equipaggiata. Per conoscerla bisognerà però attendere: Seat la commercializzerà a inizio 2015.

La nuova wagon fuoristrada Seat si fa notare per i molti contenuti ad elevato valore estetico: i proiettori Full LED, i cerchi da 17 pollici e le barre sul tetto, tutto di serie. Gli interni sono eleganti e raffinati e prevedono rivestimenti in Alcantara color marrone o pelle nera. E poi ci sono le dotazioni tecniche di qualità, basti pensare che di serie la Leon X-Perience avrà il sistema di bloccaggio elettronico del differenziale XDS su entrambi gli assi, e del differenziale elettronico a bloccaggio trasversale, che assicura la miglior trazione in curva. È una wagon spaziosa e funzionale, dotata di un bagagliaio da quasi 600 litri di capacità, che sfiora i 1.500 litri abbattendo la seconda fila di sedili.

La nuova Seat Leon X-Perience si accompagna a motori potenti e di grande efficienza, i turbo benzina a iniezione diretta TSI e i turbodiesel TDI, tutti di provenienza Volkswagen e con potenze che vanno da 110 a 184 CV. Quest’ultimo si riferisce all’evoluto 2.0 TDI con cambio DSG a doppia frizione, forte di una coppia di 380 Nm che spunta un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi, per una velocità massima di 224 km/h. Ma questo turbodiesel consuma appena 4,9 litri/100 km nel ciclo combinato.