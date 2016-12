Seat Leon Cupra, anima racing

09:30 - La Seat più sportiva fa il suo ingresso sul mercato italiano. È la nuova Leon Cupra, per la prima volta disponibile sia a 3 che 5 porte. Forte di 280 CV, con sospensioni ribassate di 25 mm rispetto alle normali Leon, differenziale autobloccante e controllo adattativo dell’assetto, Seat Leon Cupra ha un’impostazione davvero racing. E la Casa spagnola dimostra il salto di qualità sportivo fatto negli ultimi anni, con tanti successi agonistici raccolti nel mondiale Turismo.

Il motore 2.0 TSI turbo benzina è stato potenziato fino ai 280 CV, grazie al doppio sistema di iniezione diretta: la vettura dispone infatti dell’iniezione diretta supplementare che integra l’iniezione diretta di benzina nelle fasi di carico parziale, così da ridurre consumi ed emissioni di particolato. Seat Leon Cupra vanta prestazioni al top: accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi e velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h. La coppia massima di 350 Nm è costante nell’ampio regime tra i 1.750 e i 5.300 giri al minuto. Per consumi molto bassi: appena 6,4 litri/100 km nel ciclo misto, un vero record per una straripante auto sportiva.

Esteticamente la Leon Cupra si distingue per i cerchi da 19 pollici con finitura bicolore titanio, il pacchetto aerodinamico con spoiler posteriore e paraurti specifici, le pinze freno nere e i doppi terminali di scarico. Ma un tratto dinamico lo esprimono anche i proiettori full LED anteriori le luci posteriori anch’esse a LED. Le prenotazioni sono già iniziate, ma l’auto arriverà a giugno nelle concessionarie italiane al prezzo di partenza di 32.200 euro. Il cambio a doppia frizione DSG è un optional da 1.500 euro.