Sciare a Campiglio sulla pista Audi

09:00 - Sciare con Audi sulle nevi di Madonna di Campiglio. Un legame che si consolida quello tra la Casa tedesca e una delle perle turistiche invernali del Belpaese, e che l’altra sera ha trovato il suo apogeo con l’inaugurazione della pista Tulot Audi quattro, una delle più belle e impegnative di tutto l’arco alpino col suo 69% di pendenza. Protagonista dell’evento la RS 4 Avant, superba wagon 4x4 con motore V8 da 450 CV.

Un legame che Audi coltiva con tutti gli sport invernali e che vede la Casa dei quattro anelli partner della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). Proprio a Madonna di Campiglio è stata consegnata la flotta di vetture Audi A4 allroad agli atleti della FISI, all’inizio dell’attuale stagione agonistica. La località trentina conferma così il suo ruolo di “Home of quattro”, come recitano gli ultimi slogan dedicati alle vetture Audi a trazione integrale. L’inaugurazione della pista Audi Tulot quattro – nome scelto dagli appassionati tramite il sito www.audi-experience.it – è stato un favoloso spettacolo notturno, con una suggestiva fiaccolata di 100 e più maestri di sci e la Audi RS 4 Avant a dominare la pista. Uno show che per i molti turisti della valle continua anche nei prossimi giorni, vista la possibilità di testare la gamma S e RS di Audi.