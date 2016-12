08:30 - “Telefona a…”, oppure “accendi la radio…”, e ancora “vai dritta a Piccadilly Circus…”. E l’auto va e fa quel che sente dire dalla voce di chi guida. Non è pigrizia, perché se si ha una Rolls-Royce, allora ogni possibile comfort è ammesso, perché è la Casa britannica stessa a proporre questi livelli di comfort, “coccolando” il suo esclusivo cliente. Che non a caso ha esaltato la Ghost, facendone l’auto più famosa al mondo nel target più lussuoso, quello delle auto oltre i 200.000 euro di prezzo.

La nuova Rolls-Royce Ghost Series II sa come coccolare, viziare, accontentare. I sedili posteriori hanno comandi elettrici per allungare la seduta fino alle cosce e regolare lo schienale in base alla posizione lombare del passeggero. Gli interni sono un elogio della serenità: nella configurazione “lounge seat” i sedili possono convergere leggermente per creare un ambiente più intimo e rilassato. Sedili dotati di tre livelli di riscaldamento e con funzione massaggio. Una berlina di fascino assoluto, impareggiabile, unica, che più elegante proprio non si può ma il cui design sa essere anche dinamico, seguendo con serenità l’evoluzione di stile che i tempi dettano. E questo anche per la tecnologia easy degli interni, con la connessione wi-fi e i comandi vocali descritti.

Rispetto alla prima Ghost è stato riscolpito quasi tutto: dai fari ai paraurti, ma il look resta sempre quello atemporale cui le Rolls-Royce ci hanno abituato. Il motore è un V12 biturbo a iniezione diretta di benzina, che sviluppa 570 CV e una coppia mostruosa di 780 Nm a soli 1.500 giri al minuto. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 orari e lo scatto da 0 a 100 avviene in meno di 5 secondi. Favoloso il cambio automatico SAT, assistito via satellite! Insomma, una Rolls-Royce. La Casa auto più blasonata al mondo e i due milioni di fan Facebook raggiunti recentemente lo dimostrano.