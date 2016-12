Rinspeed XchangE, l’auto del benessere

08:00 - Un ufficio mobile, il sogno dei tanti businessman sempre in giro per affari. Ma anche una living room, sempre mobile beninteso, che sappia offrire comfort e relax come una funzionale camera d’albergo. Le più raffinate soluzioni di mobilità extra lusso sono portate al Salone di Ginevra da Rinspeed, una piccola azienda svizzera che costruisce auto raffinate e hi-tech. L’ultima creatura si chiama XchangE e alla guida può tranquillamente starci un pilota automatico.

Poche immagini per capire già che idea di auto del futuro si sono fatti alla Rinspeed. Un display largo più di un metro davanti allo sterzo supporta tutte le informazioni per la guida, mentre sul retro i passeggeri possono rilassarsi con un monitor da 32 pollici, navigando in rete e frequentando i social o guardando la TV o una partita. A firmare questo sofisticato sistema di infotainment è Harman, ma sono tanti i partner dell’azienda svizzera, a cominciare da TRW, che ha firmato l’esclusivo sistema sterzante che riconosce le mani del guidatore. La Rinspeed XchangE è un’auto ultra-ecologica, basata sulla carrozzeria della Tesla S e con un rivoluzionario tetto in plexiglas che riscalda gli interni e varia i colori dell’abitacolo secondo l’intera tavolozza dell’arcobaleno. I LED (poco meno di 500!) illuminano all’esterno e all’interno la vettura, seguendo un incredibile sogno di benessere.