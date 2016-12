Renault Twingo, rivoluzione in piccolo

09:00 - Arriva in Italia la nuova Renault Twingo. La terza generazione della city car non cambia soltanto il suo design, e lo fa radicalmente, ma porta contenuti innovativi anche dal punto di vista tecnico. Ha la trazione posteriore ad esempio, una vera eccezione per il segmento A, monta l’evoluto motore turbo benzina di 900 cc che ha debuttato su Clio e Captur e, per la prima volta, Twingo viene proposta con le 5 porte.

Lo spirito resta quello di sempre, la baby Renault è un’auto vivace e super maneggevole, con una facilità di guida ineguagliabile, vista la seduta rialzata del posto guida e il parabrezza inclinato che amplia di 12 gradi la visuale verticale. Il valore aggiunto di questa terza generazione sta proprio nel comfort degli interni. Merito di un passo di quasi 2,5 metri, vale a dire 13 cm più del precedente modello, e ciò ha permesso di allungare l’abitacolo di ben 33 cm, con i passeggeri posteriori che hanno ora 13 cm di maggior spazio per le ginocchia, altro record nella categoria. E dire che le dimensioni esterne di Twingo sono persino diminuite (10 cm in meno) rispetto al modello precedente. Ottimo il bagagliaio da 220 litri.

La gamma motori consta di due unità, entrambe 3 cilindri a benzina. Il più accessibile è il 1.0 aspirato da 70 CV, il più potente è il turbo Energy TCe di 898 cc che eroga 90 CV. Consumi bassi per entrambi – poco più di 4 litri per percorrere 100 km nel percorso misto – anche per la presenza dello Start&Stop. La dotazione di sicurezza include l’ESP con Hill Start Assist, ma il top è la dotazione comfort interna, con i sistemi di connessione per smartphone e il tablet R-Link da 7 pollici. Tre gli allestimenti: Wave, Live, Energy, ma sono tante le possibilità di personalizzazione, a cominciare dalle versioni col tetto apribile. Nelle concessionarie italiane la nuova Renault Twingo arriverà il prossimo 20 settembre. I prezzi partono da 9.950 euro.