Renault Megane RS 275 Trophy

08:30 - La gamma Renault Sport accresce ancora le sue ambizioni, e dopo la Clio RS Monaco GP da 200 CV sfodera la sua ultima creatura: la Mégane R.S. 275 Trophy. Numero che sta per i cavalli, 10 in più della “normale” Mégane RS, per una potenza poderosa che si rafforza anche con la coppia massima di 360 Nm, costantemente erogata tra i 3.000 e i 5.000 giri al minuto. Una bomba, che rinfocola la tradizione agonistica di Renault Sport.

Ma il vero primato della Mégane R.S. 275 Trophy è stato tagliato al Nurburgring. Sul mitico circuito tedesco la sportiva francese è stata capace di staccare i 7 minuti e 54 secondi sul giro, e si sa che il “ring” della leggendaria pista ha negli 8 minuti di percorrenza la sua eccellenza assoluta. La berlina compatta Renault, con un motore tutto sommato di due litri di cilindrata, ha abbassato di oltre 5 secondi il limite. Ma è l’intero progetto a seguire criteri sportivi: il telaio e l’assetto sono propri dell’impiego in pista, il Telaio Cup ha il differenziale a slittamento limitato, e tra gli equipaggiamenti ci sono lo scarico Akrapovič, gli ammortizzatori Öhlins e gli pneumatici semi-slick Michelin Pilot Sport Cup 2 su cerchi da 19 pollici.

Dotazioni racing che i più informati conoscono bene. E che valgono anche per il design, con il motivo a scacchiera che connota il look di carrozzeria e, all’interno, i sedili avvolgenti Recaro in pelle e alcantara, impreziositi da impunture rosse. Renault produrrà una serie limitatissima della Megane R.S. 275 Trophy, il cui prezzo si aggira attorno ai 38.000 euro.