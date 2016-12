Renault Megane R.S., la coupé che vola!

09:00 - Col restyling della gamma Megane, Renault aggiorna anche la sua punta di diamante: la versione R.S. (Renault Sport). Una super coupé, concepita con un assetto e un telaio da sportiva estrema, e con un motore 2.0 turbo benzina che sviluppa 265 CV a 5.500 giri al minuto. Un modello da vertigine, emozionale, e non a caso Renault ha pensato ad un’accoglienza speciale, in sintonia con l’adrenalina che la Megane R.S. sa suscitare: uno show aereo con passaggi mozzafiato.

Uno spettacolo tutto da gustare, in queste immagini che vi proponiamo. Ma torniamo alla Renault Megane R.S. e al suo look così distintivo, grintoso, sportiveggiante. Ha il paraurti anteriore e il diffusore d’aria in tinta nero brillante, i cerchi in lega da 18 pollici, ma soprattutto il deflettore aerodinamico in stile Formula 1. Molto belle le palpebre nero brillante sui fanali. Gli interni presentano la firma R.S. su vari dettagli e sulle modanature della plancia, mentre la pedaliera è in alluminio. Novità tecnica importante, i freni Brembo.

Il duemila turbo Renault sfodera, oltre alla potenza di 265 CV, una straordinaria coppia massima di 360 Nm già a 3.000 giri. La coupé francese dispone di tre modalità dinamiche: con quella Normale per la guida di tutti i giorni attiva i dispositivi di sicurezza e marcia a basso consumo; in modalità Sport l’assistente alle frenate di emergenza si disattiva e l’ESP si adatta alla guida; in modalità Off invece l’ESP è disinserito e il pilota il controllo totale della macchina, ma è chiaro che quest’impostazione racing merita la giusta competenza (e correttezza al volante) del guidatore. Il prezzo della nuova Renault Megane R.S. è di 26.950 euro, ma sono tanti i pacchetti e gli optional che consentono di personalizzare la vettura.