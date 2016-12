Renault Limited, una gamma per 7

09:00 - Alla ricerca della distinzione. Renault lancia una nuova gamma Limited che si caratterizza per le dotazioni specifiche e che viene proposta per ben 7 modelli della sua produzione. Si tratta della Megane berlina e della variante SW SporTour, della Scenic XMod e della Scenic 7 posti, del Suv Koleos e della Laguna SporTour. Più avanti arriverà anche la Kangoo Limited. Contenuti elevati, ma posizionamento di prezzo molto interessante.

Tutte le Renault Limited adottano elementi stilistici esclusivi, che ne valorizzano il look. A titolo di esempio, c’è il battitacco grigio argento col logo “Limited”, il badge esterno cromato e le impunture sulle sellerie. Di serie la Megane e la Scenic Limited avranno i cerchi in lega da 16 pollici, il climatizzatore bizona, i retrovisori esterni ripiegabili elettricamente; la Laguna SporTour e la Koleos Limited i cerchi da 18” e i vetri privacy. Di serie anche gli alzacristalli posteriore elettrici con dispositivo di sicurezza, l’accensione automatica dei fari e dei tergicristalli, i fendinebbia e il parking radar posteriore. In quest’allestimento Limited la Megane berlina costa a partire da 19.300 euro, la Megane Sportour da 20.100 euro, la gamma Scenic da 21.100 euro, il Suv Koleos da 29.600 euro e la Laguna Sportour da 28.000 euro.