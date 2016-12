Renault lancia i nuovi Trafic e Master

08:00 - La notizia è di quelle che contano. Nel settore dei veicoli commerciali Renault e Fiat avviano una partnership che porterà, entro il 2016, a un veicolo congiunto di tipo leggero. Il design sarà sviluppato da Fiat Professional, ma il nuovo veicolo verrà prodotto da Renault in Francia. E la cosa non sorprende, perché è dal 1998 che Renault è leader in Europa tra i veicoli commerciali. Un merito che va ai due campioni Trafic e Master, veicoli polivalenti che sanno venire incontro a qualsiasi esigenza lavorativa.

Ora Trafic e Master cambiano, nel look e nella sostanza, e adottano sofisticate motorizzazioni turbo e biturbo, mentre le dotazioni di bordo sono simili a quelle di un’autovettura di fascia alta. Il nuovo Renault Trafic è ancora più grande, la lunghezza cresce di una decina di centimetri e sono 70 le possibili configurazioni, alcune delle quali ammettono carichi lunghi anche 4,15 metri. Nella gamma motori c’è il nuovo biturbo benzina da 120 e 140 CV, con Stop & Start di serie, che consuma come il diesel 120 CV. Sul nuovo Renault Master è addirittura disponibile un biturbo benzina da 165 CV e la dotazione di serie è incredibile: ESC, Hill Start Assist e il radar che elimina gli angoli ciechi. Tornando a Renault Trafic, l’abitacolo del nuovo modello è stato progettato come un vero e proprio “ufficio mobile”, e accoglie strumenti fondamentali per il mondo del lavoro, dai supporti per telefoni e tablet allo spazio per il pc, fino al tavolino formato A4 amovibile. In Italia il nuovo Trafic costa a partire da 20.000 euro, IVA esclusa.