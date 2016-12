Renault Espace, 30 anni di innovazione

08:30 - Renault Espace compie 30 anni e la Casa francese ne celebra i fasti, che non sono solo di vendite, per quanto un milione e 250 mila unità non siano certo poche. Ma i successi di Espace sono anche di altro tipo, perché difficilmente un veicolo ha incarnato tante cose nuove, cambiando radicalmente la nostra idea di mobilità. Basti pensare che è grazie a Renault Espace che nei vocabolari europei è entrata la parola monovolume.

Quando apparve, nella lontana estate del 1984 (i Blues francesi di Platini vinsero il loro primo Europeo), i sette posti a sedere su tre file di sedili sembravano una curiosità destinata a rimanere fine a sé stessa. All’epoca il modello era lungo soltanto 4,25 metri, dunque era estremamente compatto per racchiudere tre file di sedili, ma sorprendeva anche per le tante innovazioni che proponeva, come i sedili anteriori girevoli della versione TSE. La prima generazione andò avanti fino al 1991 (con un restyling nel 1988) e fu prodotta in meno di 200 mila unità. Ma le generazioni successive non hanno mai smesso di sorprendere e ogni volta portavano altre idee, nuove soluzioni di abitabilità, dotazioni comfort superiori.

La versione Quadra ad esempio adottava la trasmissione a 4 ruote motrici permanenti, e nel 1990 debuttarono (a richiesta) le sospensioni posteriori pneumatiche. La seconda generazione venne prodotta dal 1991 al 1996 e se ne vendettero più di 300 mila unità. Tra le sue prerogative c’era il motore V6 2.8 benzina con cambio automatico. Nel frattempo le dimensioni crescevano, la terza generazione – dal 1996 al 2002 – superava i 4,5 metri di lunghezza e fu immatricolata in oltre 365 mila unità. Il motore V6 con cambio automatico aveva i comandi al volante. Oggi la quarta generazione è lunga 4,66 metri ed è già al quarto restyling. Ha la funzionalità di sempre e l’abitabilità è sempre al vertice di un mercato che, intanto, ha partorito innumerevoli concorrenti. Ma Renault Espace rappresenta sempre l’eccellenza tra i monovolume e trasporta le star sul red carpet del Festival del Cinema di Cannes.