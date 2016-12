Renault Clio RS 200 EDC Monaco GP

08:30 - Una sigla che dice molte cose “Monaco GP”: sportività, charme, esclusività. Renault l’ha usata per connotare le versioni più sportive di alcuni suoi modelli, come la Laguna Coupé e la Megane RS. Ma ora tocca al suo modello più popolare, la Clio, sebbene in una versione da 200 CV che sarà prodotta in serie limitata. Piccola di grande temperamento, Renault Clio R.S. 200 EDC Monaco GP monta un motore 1.6 turbo benzina dalle performance esplosive, cui è abbinato il cambio a doppia frizione EDC a 6 rapporti.

Esteticamente la vettura è immediatamente riconoscibile per il suo padiglione nero, come nero è lo spoiler posteriore. Tante le grafiche specifiche di quest’allestimento sportivo, con il badge “Monaco GP” sulle protezioni inferiori della scocca, e cerchi in lega specifici da 17 o da 18 pollici. Delle 4 tinte di carrozzeria disponibili, tre sono inedite: Mirabeau a due colori Grigio Platino e padiglione nero; La Rascasse a due colori Bianco Ice Pearl e padiglione nero; Bianco Ice Pearl metallizzato e il già noto metallizzata Grigio Platino. All’interno dell’abitacolo dominano le raffinate armonie di tinte nere e grigie, con animazioni dark metal sul volante, pomello del cambio, mentre le sellerie sono in pelle. La ricca dotazione di equipaggiamenti di questa serie speciale comprende vetri laterali posteriori e lunotto scuri, sedili anteriori riscaldati, tablet connesso R-Link. Renault Clio R.S 200 EDC Monaco GP è già disponibile a listino al prezzo di 24.950 euro.