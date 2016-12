08:30 - La firma italiana sulla Renault Clio. L’ultima versione della best-seller francese, svelata in anteprima alla Triennale di Milano, si presenta infatti con le stimmate del made in Italy. È la Clio Costume National, una serie speciale della Clio che sviluppa un progetto al 100% italiano: a vestirla con glamour e alla moda è la celebre maison milanese Costume National, che partendo da un concetto “minimal chic” ha elaborato un’auto decisamente sofisticata.

Altro tocco di italianità: la vision di Matteo Garrone. Il regista di Gomorra e Reality firma infatti lo spot che promuove la Clio Costume National. Un bianco e nero seduttivo, romantico, giocoso, che dà la cifra di quest’auto davvero speciale. Pensata anche per elevare la gamma italiana della vettura, che ricordiamo ha sempre avuto l’Italia come suo primo mercato al di fuori della Francia. Ennio Capasa, designer e direttore creativo di Costume National, ha personalizzato la vettura con particolari esclusivi e con il colore grigio del logo della maison. Esclusivi sono dettagli come la trama del pellame laminato ad effetto tridimensionale (una chicca tecnologica tutta italiana!) che ritroviamo sugli specchietti retrovisori esterni e sul tetto. Di serie i fendinebbia e la telecamera di parcheggio posteriore, quest’ultima più unica che rara nel segmento.

Renault Clio Costume National è disponibile sia in carrozzeria 5 porte che in quella wagon Sporter. Quattro le motorizzazioni possibili per questa serie speciale: 1.2 TCe turbo benzina 75 CV (solo la 5 porte) e 1.2 TCe da 90 CV, mentre a gasolio il 1.5 dCi nei due livelli di potenza di 75 e 90 CV. L’ambizione di Renault Italia è di fare di questa versione la più venduta nel Belpaese. Tre le tinte di carrozzeria: bianco ghiaccio, grigio Cassiopea e nero etoile. I prezzi partono da 15.550 euro per la Clio 5 porte Costume National e da 16.550 euro per la Sporter Costume National.