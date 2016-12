Renault cambia faccia alla Megane

09:00 - Arriva il restyling di Renault Mégane, con novità importanti anche nella gamma motori. Il design della berlina e della SporTour beneficia di un frontale ampiamente rinnovato, con nuovi fari di forma ellittica molto allungati verso i parafanghi e le luci diurne a LED di serie fin dal primo livello d’equipaggiamento. Tgcom24 la proverà nei prossimi giorni e vi darà presto conto di quanto è cambiata la best-seller francese.

Renault Mégane 2014 si presenta ridisegnata anche nella parte del cofano motore, nei paraurti e parafanghi, e inedite sono anche le prese d’aria. Le barre sul tetto satinate sono standard su tutte le versioni della SporTour, la carrozzeria station wagon. La vettura di segmento C francese è proposta in tre allestimenti: Wave, GT Style, Energy GT Line. Già il primo livello è ben accessoriato e di serie vanta 6 airbag e il sistema di accensione automatica delle luci di emergenza in caso di brusca frenata. La versione top di gamma Energy GT Line ha di serie il telaio sportivo, le sospensioni rielaborate da Renault Sport, i cerchi in lega da 17 pollici. Quest’ultima è disponibile anche con l’inedita motorizzazione turbo benzina da 130 CV, espressi dal piccolo e ultra efficiente 4 cilindri 1.2 TCe, abbinabile a richiesta anche al cambio automatico EDC a doppia frizione.

Gli altri motori in gamma sono tutte conferme. A benzina il 1.6 da 110 CV e il 1.2 TCe turbo da 115 CV, mentre a gasolio il 1.5 dCi common rail è disponibile con potenze di 95 e 110 CV. I prezzi di Renault Mégane berlina partono da 19.300 euro, la gamma diesel da 20.550 euro. Il sovrapprezzo per la carrozzeria SporTour, a parità di allestimento e motorizzazione, è di 800 euro.