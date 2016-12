Range Rover, un’idea di perfezione

09:30 - Migliorare ciò che è perfetto è un’operazione complicata. I più ci rinunciano, non Land Rover, che ha deciso di arricchire (perché migliorare era in effetti proibitivo) i già “perfetti” Range Rover e Range Rover Sport, i più regali, i più affascinanti, i più sontuosi Suv del mondo. Come hanno fatto? Con piccole chicche che gli amanti del genere sapranno cogliere, tipo le luci di illuminazione del marciapiede, che proiettano a terra la silhouette del veicolo agevolando la salita e la discesa dei passeggeri.

Amenità certo, ma non solo. Perché Range Rover 2015 e Range Rover Sport 2015 sono ora disponibili con il tetto panoramico arricchito da una tendina motorizzata. Ci sono poi due nuove tinte di carrozzeria e ruote da 19 pollici, ma le versioni a passo lungo di Range Rover a richiesta montano anche quelle da 22 pollici. La novità più interessante si trova però all’interno dei grandi Suv inglesi. Si tratta del sistema “InControl Remote”, che integra le nuove funzioni di chiamata d’emergenza che l’Unione Europea presto introdurrà di serie, e una app per smartphone che consente la connessione in remoto col veicolo. C’è poi l’InControl Secure, che rintraccia il veicolo in caso di furto, e la connessione wi-fi che permette di collegare a Internet fino a 8 device. Anche le vetture che arriveranno sul mercato italiano beneficeranno di queste nuove tecnologie.

Ma il Model Year 2015 introduce novità anche sul piano motoristico. L’8 cilindri turbodiesel di cilindrata 4.4 aggiunge altri 40 Nm alla sua già generosa coppia, e arriva adesso a 740 Nm, erogata fin dai 1.700 giri! In pratica, i sorpassi per questi eleganti bestioni non saranno mai un problema. La potenza è di 340 CV, in pratica la stessa del motore a benzina V6 3.0 Supercharged. Rinnovata è anche la trasmissione automatica ZF a 8 rapporti, che supporta al meglio l’esuberanza dei due favolosi Suv Land Rover.