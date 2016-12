Quelle Smart che tornano single

09:00 - Si chiama “Smart matching” ed è il programma di usato ufficiale che, all’interno dell’offerta FirstHand di Mercedes-Benz, coinvolge le Smart in ottimo stato. Una gamma di vetture selezionate, con meno di 40.000 km percorsi e massimo tre anni di età, tutte garantite per altri 3 anni. In pratica le Smart che ritornano “single” e si aprono a nuove esperienze. Nota saliente del programma “Smart matching” è la presenza, ed è la prima volta che accade per qualsiasi marca, anche delle fortwo electric drive, ovvero le versioni ibride elettriche di Smart.

Il programma di usato certificato e garantito accoglie dunque anche la biposto al 100% elettrica, che viene proposta al prezzo di 14.900 euro e 3 anni di garanzia, cui vanno aggiunti 89 euro al mese (Iva inclusa) per il noleggio e la manutenzione della batteria per 10 anni. Smart garantisce infatti per un decennio intero il funzionamento delle batterie all’80% della loro piena capacità. Inoltre le vetture del programma “Smart matching” beneficiano del soccorso stradale 24 ore su 24 su tutto il territorio europeo e dell’auto sostitutiva in caso di incidente. Ulteriori motivi di appeal sul mercato dell’usato per Smart, che già oggi domina questo settore sempre più importante, visto che ogni anno sono 75.000 le Smart che passano di proprietà. Per ottenere la certificazione FirstHand, ogni vettura deve superare 100 controlli, dalla meccanica alle sospensioni, dai cristalli ai rivestimenti interni. Un programma che dal settembre 2011 segue la Carta dei servizi OkCodacons.