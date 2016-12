Pulsar, la nuova Nissan per l’Europa

09:00 - Tempi che cambiano. Se prima le auto ibride elettriche prendevano le mosse da auto con motori termici convenzionali, adesso la situazione si ribalta. Lo dimostra Nissan, che ha svelato le prime immagini della Pulsar, la sua nuova berlina 5 porte di segmento C, e la somiglianza con l’elettrica al 100% Leaf è evidente. In comune sono le tecnologie d’avanguardia, mentre i dettagli stilistici rimandano piuttosto ai Suv della Casa nipponica – i nuovi Qashqai, Juke e X-Trail – dal look fascinoso e particolarmente dinamico.

La nuova Pulsar è innanzitutto un’auto tutta europea. Progettata e sviluppata per i mercati europei, sarà costruita nello stabilimento Nissan di Barcellona e nelle concessionarie arriverà il prossimo autunno, quando dovrebbe debuttare anche la nuova Ford Focus. La sfida è ardua: il segmento C europeo è affollato e agguerrito e ci sono novità in casa Golf e Peugeot 308. Per affrontare la sfida, Nissan punta tutto sulle tecnologie e l’innovazione, come il sistema “Safety Shield” che propone un vero e proprio “scudo di sicurezza” sulla carrozzeria. Per non parlare di dotazioni come l’Around View Monitor per scrutare con sensori e telecamere ogni angolo cieco attorno alla vettura, l’ausilio alle manovre di parcheggio con la rilevazione di oggetti in movimento, assicurando così la massima protezione.

Lunga poco meno di 4,4 metri, Nissan Pulsar può vantare il passo più lungo della categoria (2,7 metri) e quindi ha un’ottima abitabilità. Gli interni dispongono del sistema di infotainment NissanConnect di seconda generazione, con funzionalità come Google Send-to-Car e la piena integrazione con gli smartphone. Innovazione anche nella gamma motori, con il piccolo ed efficiente 1.2 benzina DIG-T da 115 CV, mentre i diesel sono sempre di marca Renault, come il collaudato 1.5 dCi da 110 CV. All’inizio del 2015 arriverà un motore turbo benzina da 1,6 litri e 190 CV. Quanto ai cambi, Nissan Pulsar proporrà anche la trasmissione automatica XTronic.