Porsche rilancia il mito della 911 Targa

08:00 - È l’azienda auto più in forma del mondo. Porsche continua a macinare record di vendite e di profitti, lo scorso anno per la prima volta nella sua storia ha superato le 160 mila unità vendute. Non sorprende che al Salone di Detroit arrivi col petto gonfio dei risultati e con nuovi modelli di grande appeal, come il Suv Macan già annunciato e la splendida 911 Targa a trazione integrale.

Una cabriolet, ma la più stravagante tra queste, perché storicamente i modelli Targa sono sportive veraci col tetto staccabile e removibile. Circa 50 anni fa Porsche presentò il suo primo modello Targa, ma la nuova 911 Targa esposta a Detroit mette insieme il classico col nuovo. Il tetto si apre sì, ma con un comodo pulsante da premere all’interno dell’abitacolo, perché i tempi cambiano e ad un pizzico di pigrizia non rinuncia più nessuno. Slanciata e col suo bellissimo tetto vetrato che arriva da metà vettura fino alla coda, la nuova 911 Targa conferma tutto il look tipico di una Porsche e condivide molti particolari con la 911 Carrera.

Due le versioni proposte: la 911 Targa 4 monta un motore 6 cilindri di 3.400 cc da 350 CV, mentre la 911 Targa 4S dispone di un 3.8 da 400 CV. Entrambe adottano il cambio automatico a doppia frizione e 7 rapporti e il pacchetto dinamico Sport Chrono che le fa superare i 280 km/h di velocità. Formidabile l’accelerazione della più potente 4S: 4,4 secondi per passare da 0 a 100 km/h, che per una vettura scoperta sono davvero impressionanti. Non che la 911 Targa 4 sia da meno coi suoi 4,8 secondi sullo 0-100. Motori nuovi ed efficienti, già omologati Euro 6. Le nuove Porsche 911 Targa arriveranno sul mercato a maggio, anche se gli ordini sono già possibili adesso. I prezzi dei due modelli sono, rispettivamente, di 113 mila e 128 mila euro.