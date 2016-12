Porsche nuovo Cayenne S E-Hybrid

08:00 - C’è un merito indiscutibile che Porsche Cayenne può vantare contro tutti i suoi critici, tanti all’inizio. Dal 2002 a oggi è stato venduto a quasi 600 mila clienti nel mondo, e il successo ha permesso a Porsche una grande solidità finanziaria e la possibilità di investire in nuovi modelli e tecnologie. A usufruirne lo stesso Cayenne, la cui nuova generazione arriverà l’11 ottobre. Anche nella variante ibrida elettrica S E-Hybrid, con sistema di alimentazione plug-in già sperimentato sulla 4 porte Panamera.

Porsche Cayenne S E-Hybrid ha una nuova e più potente batteria agli ioni di litio da 10,9 kWh, che in modalità esclusivamente elettrica assicura fino a 36 km di autonomia di marcia, a una velocità massima di 125 orari. La potenza del motore elettrico è di 95 CV, il doppio della precedente Cayenne Hybrid, e le performance sono in linea con la vocazione Porsche: da 0 a 100 in 5,9 secondi e velocità massima di 243 km/h! Il fatto è che questo motore elettrico può lavorare in sinergia col V6 benzina 3.0, così che la potenza combinata di Cayenne S E-Hybrid è di ben 416 CV, per una coppia complessiva di 590 Nm costante tra 1.250 e 4.000 giri/minuto. Eppure questo Suv ha consumi medi di appena 3,4 litri/100 km ed emissioni di CO2 pari a 79 g/km. Un veicolo quindi di estrema potenza, ma anche super-ecologico.

Il look della terza generazione di Cayenne cambia soprattutto nel frontale. I designer Porsche hanno ridisegnato i passaruota anteriori e il cofano motore, così come le alette delle prese d’aria laterali, e sono stati adottati fari bixeno di serie. La parte posteriore è stata ampiamente rivisitata: il gruppo ottico posteriore è ora di tipo tridimensionale e le luci stop sono realizzate a quattro LED come le luci diurne anteriori. Il portellone ha l’apertura automatica e accoglie la targa, la maniglia di apertura e l’illuminazione. La dotazione multimediale interna si avvale del sistema Porsche Car Connect, col quale le principali informazioni del veicolo sono richiamabili sullo smartphone. Ben 5 le versioni dei nuovo Porsche Cayenne, incluse due con motore diesel. I prezzi partono da 70.000 euro, la S E-Hybrid costa 85.553 Euro.