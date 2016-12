Porsche, la 911 in versione famiglia

08:00 - La Porsche? Un’auto per famiglie. Perché con il giusto equipaggiamento anche una vettura sportiva può diventare una versatile “familiare”. A prova di ciò la Porsche 911, anzi la sportivissima versione 911 Carrera S, che si è presentata sulla pista di prova di Aldenhoven con 4 valigie nel vano bagagli e in più, sul tetto, una bicicletta e uno snowboard! E sul circuito ha dato prova di tutta la sua dinamicità, affrontando rettilinei ad alta velocità e curve paraboliche.

Il perché dell’esibizione è presto detto. Porsche è un costruttore sempre in prima fila quanto a innovazione e le soluzioni di trasporto bagagli e oggetti richiedono un costante aggiornamento tecnologico. La Casa di Stoccarda risponde alla sfida col nuovo programma di accessori originali Porsche Tequipment. Accessori che esaltano la fruibilità quotidiana di una coupé dal cuore sportivo come la 911. Il programma Porsche Tequipment permette di montare strutture come il portabici (è possibile caricarne fino a tre), il baule per il tetto da 310 litri di capienza, il portasci/snowboard. E le stesse soluzioni sono applicabili per la Boxster e la Cayman. Inoltre Porsche offre per le sedute interne 6 tipi di seggiolini per bambini, ma le soluzioni pratiche del programma sono più di 300! Per farsi un’idea, l’indirizzo Internet è www.porsche.com/tequipment.