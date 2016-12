Porsche Boxster GTS e Cayman GTS

07:00 - Arrivano le nuove GTS Porsche e riguardano i modelli d’accesso della Casa sportiva tedesca: la decappottabile Boxster e la coupé Cayman. Che sono anche i modelli più popolari del brand. Arricchiti in questa versione col sofisticato telaio adattativo PASM, il cambio a doppia frizione PDK e il Pacchetto Sport Chrono che assicura accelerazioni da brivido. La sigla GTS sta infatti per Gran Turismo Sport e i modelli Boxster GTS e Cayman GTS diventano ora il duo più potente e più veloce tra le vetture Porsche a motore centrale.

Il sei cilindri boxer di 3,4 litri sviluppa infatti 330 CV di potenza sulla Boxster GTS e 340 CV sulla Cayman GTS, vale a dire 15 CV in più delle versioni Boxster S e Cayman S. Per passare da 0 a 100 orari la Cayman GTS impiega 4,6 secondi, la spider Boxster GTS 4,7 secondi, per oltre 280 km/h di velocità massima. Eppure l’efficienza delle potenti motorizzazioni permette a queste autovetture di rispettare lo standard Euro 6 sulle emissioni. Il look delle due auto si caratterizza per i fari bixeno di serie con funzione adattativa, gli pneumatici da 20 pollici e, all’interno, i sedili sportivi e gli interni in pelle e Alcantara. In Italia Porsche Boxster GTS viene offerta a 72.836 Euro, la Cayman GTS a 76.740 Euro.