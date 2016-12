Porsche 918 Spyder, mostro di bravura

08:30 - Può la sportività massima, quella estrema sfoderata da un poderoso motore V8 da quasi 900 CV, coniugarsi con la massima efficienza? Per la serie: 30 km con un litro di benzina ed emissioni nocive degne di uno scooter? Può se la tecnologia motoristica porta la firma di Porsche, che vi riesce peraltro con una vettura scoperta: la 918 Spyder.

Un’auto spettacolare la 918 Spyder, una cabrio decisamente sui generis, che è riuscita a battere il record sul giro al Nurburgring, percorso in meno di 7 minuti (6’57” per l’esattezza). Presentata all’ultimo Salone di Francoforte, la Porsche 918 Spyder è una sportiva ibrida elettrica. Una concept che la Casa di Stoccarda intende però portare sui circuiti di tutto il mondo. Le sue prestazioni sono inusuali e non solo per la categoria: l’accelerazione da 0 a 100 km/h si compie in appena 2,6 secondi. Un battito di ciglia! Ma ancora più strabilianti sono i 7,2 secondi per passare da 0 a 200 orari! Mentre la velocità massima si attesta a 345 km orari.

Il motore V8 benzina è abbinato a due propulsori elettrici montati anteriormente e in sinergia i tre sviluppano 887 CV. Chi ama la pista può avere da questa spyder Porsche ancora di più, basta acquistare il pacchetto racing Weissach. Eppure la 918 Spyder vanta un dato sui consumi che fa strabuzzare gli occhi: con tre litri di benzina fa circa 100 km e le emissioni di CO2 si aggirano sui 70 g/km. Un vero gioiellino, sofisticato e ultra-tecnologico, dotato di cambio a doppia frizione PDK e di sospensioni attive, per il quale occorre sborsare 791.426 euro (se vi interessa, l’IVA è inclusa).