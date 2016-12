Peugeot rilancia il progetto 508

09:00 - Ritocchi di stile in casa Peugeot per la 508, l’ammiraglia della Casa del leone, che arriverà in Italia a settembre, ma soltanto nella carrozzeria station wagon. Un modello importante per contenuti tecnici la 508, che nel segmento D italiano fatica però a competere con le tedesche, da qui la scelta di lasciare al palo la carrozzeria berlina molto apprezzata in altri mercati. Al top di gamma ci sarà sempre l’evoluta versione ibrida elettrica.

La nuova Peugeot 508 ha una parte anteriore del tutto ridisegnata. La calandra ha più personalità e ha “costretto” i progettisti francesi a ridisegnare anche le scolpiture del cofano, mentre i gruppi ottici sono al 100% a LED. Crescono i contenuti di sicurezza, con la retrocamera e il Blind Corner Assist per monitorare gli angoli ciechi della vettura. All’interno spicca il touchscreen per gestire l’infotainment della vettura. Molto ampia la gamma motori, con un solo benzina (un poderoso turbo da 165 CV) e ben 5 turbodiesel. Questi hanno cilindrata 1.6 e 2.0 e potenze che vanno da 115 a 180 CV. La nuova 508 SW sarà proposta in 4 allestimenti – Active, Business, Allure e GT – per una forbice di prezzi che va da 30.350 a 42.030 Euro. Discorso a parte per la 508 RXH HYBrid4, che ha la doppia alimentazione gasolio/elettrica e la trazione integrale. Il suo prezzo di listino è di 45.000 euro.