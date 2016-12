Peugeot RCZ R, una piccola senza paura

08:00 - Con la RCZ R Peugeot supera i suoi limiti e porta direttamente su strada la sua esperienza sportiva. Mai infatti una Peugeot di segmento B era stata così potente e se la Peugeot RCZ vi entusiasma, la nuova RCZ R vi farà impazzire. Il motore 1.6 turbo benzina sviluppa la bellezza di 270 CV, vale a dire 70 in più della “normale” RCZ, riuscendo a scattare sullo 0-100 in soli 5,9 secondi. La coppia massima di 330 Nm è erogata già ai bassi regimi, meno di 2.000 giri/minuto.

Un’auto sportiva, con l’assetto ribassato di 10 mm rispetto alla RCZ e una trazione che sfrutta un differenziale a slittamento limitato Torsen. Eppure questa vettura contiene i consumi e le emissioni, quelle di CO2 sono limitate a 145 g/km, per cui la Peugeot RCZ R soddisfa lo standard Euro 6. Un risultato ottenuto grazie al downsizing del motore, all’ottimizzazione aerodinamica (c’è un nuovo grande alettone fisso posteriore) e alla struttura leggera della vettura, che esprime una dinamicità straripante e vanta il miglior rapporto peso/potenza in circolazione. Il look sportivo si completa con il nuovo diffusore posteriore, i due grandi terminali cromati e i cerchi da 19 pollici. All’interno la Peugeot RCZ R mette in bella mostra la vivacità delle impunture rosse sui tessuti e i rivestimenti, valorizzando la plancia, mentre il volante è in pelle. A listino la RCZ R costa 41.700 euro.