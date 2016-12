Peugeot RCZ R, piccola supercar

09:00 - Questo fine settimana Rimini è la capitale del tuning, vale a dire dell’auto in allestimento speciale. Si svolge infatti la 12° edizione di My Special Car Show ed è un trionfo di auto trasformate, potenziate, personalizzate. Reginetta dell’edizione 2014 è la Peugeot RCZ, che si presenta sulla riviera romagnola in tre versioni davvero speciali: RCZ R, RCZ Racing Cup Replica, RCZ “Elaborare”. Tutte sportivissime, che esasperano il carattere della già potente RCZ da 200 CV, la Peugeot di segmento B più potente mai costruita.

Grazie al suo baricentro basso, 10 mm meno della normale RCZ, e all’alettone posteriore che massimizza la resa aerodinamica, la Peugeot RCZ R è una vera bomba! Il motore 1.6 turbo benzina è stato potenziato fino a 270 CV, vale a dire 70 in più della “normale” RCZ, così da scattare sullo 0-100 in soli 5,9 secondi. La coppia massima di 330 Nm è erogata già ai bassi regimi, 1.900 giri al minuto, grazie al differenziale a slittamento limitato Torsen. Gli pneumatici Goodyear Eagle F1 Asymmetric 235/40 da 19 pollici ottimizzano l’aderenza e garantiscono una straordinaria tenuta di strada. Una vera sportiva, che pure soddisfa lo standard Euro 6 sulle emissioni. Peugeot già propone a listino la RCZ R al prezzo di 41.700 euro.

Direttamente dal Trofeo RCZ Racing Cup, un campionato monomarca, arriva la RCZ Racing Cup Replica. In pratica un’auto da competizione, che è stata modificata nell’assetto, nel sistema di scarico e nell’impianto frenante, mentre ad hoc sono gli ammortizzatori Ohlins “Road and Track”. La RCZ Racing Cup Replica è rigorosamente bianca, ma le fiancate sono solcate dalle strisce rosso/blu/giallo/azzurro proprie di Peugeot Sport. Gli interni sono in pelle nera e Alcantara rossa. Potenza estrema – 280 CV – per la RCZ by Elaborare, anche questa modificata nell’assetto e nell’impianto frenante. Gli pneumatici sono Continental ContiSport Contact 5 di misura 235/35 da 19 pollici e i freni anteriori hanno dischi maggiorati e pinze Brembo a sei pistoncini.