Peugeot Exalt, il piacere dei sensi

09:00 - Peugeot regala al mondo la sua idea di auto alto di gamma del futuro. Sportiva, ecologica, funzionale, ma accompagnando il tutto con la sensualità del design, perché è sempre il design la prima ragione d’acquisto di un prodotto, auto compresa. La concept Peugeot si chiama Exalt ed è una berlina visionaria, tutta da ammirare in queste immagini che ne “esaltano” la silhouette dinamica e l’eleganza.

Con le sue 5 porte e le linee slanciate e super aerodinamiche, Peugeot Exalt mette in mostra un design possente, con le carreggiate ampie e dalla bombatura pronunciata, per una linea di cintura alta che si snoda per 4,7 metri di lunghezza. La dinamicità dell’auto è ben espressa dal cofano lunghissimo, il parabrezza inclinato e il padiglione molto basso (1,3 metri l’altezza dal suolo). La coda si ispira invece alla pinna di uno squalo, una scelta non meramente estetica, ma anche funzionale alla dinamica di marcia. Questa guarda chiaramente al futuro, perché ha il sistema Peugeot HYbrid4 a doppia alimentazione benzina/elettrica. Il motore termico è il 1.6 turbo THP da 270 CV, cui è associato un modulo elettrico che eleva la potenza complessiva a 340 CV!

Il sistema ibrido elettrico è tanto potente quanto evoluto. Si accompagna a una trasmissione automatica a 6 rapporti e alla trazione integrale. Ma la Exalt è un’auto avveniristica anche all’interno, dove mira a coltivare il piacere dei sensi. Per lo straordinario comfort acustico e per i morbidi materiali che rivestono l’abitacolo: tessuto chiné, pelle patinata, legni come l’ebano, decorato con un disegno realizzato dal trio Pinwu Design. Il cruscotto, anzi l’i-Cockpit come lo chiamano in Peugeot, emana una luce nera e aria purificata, per un’armonia di viaggio “esaltante”.