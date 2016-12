Peugeot 508 RXH, vacanze a Ischia

08:30 - L’Isola Verde sembra tornata ad antichi splendori. Sempre più vip sbarcano quest’estate sul litorale di Ischia, da Leo Messi a Ischia Ponte a Selene Gomez a Lacco Ameno. E tra star del pallone e dello spettacolo c’è anche… un’auto, sicuramente rara ed esclusiva: la Peugeot 508 RXH, ovvero la versione ibrida elettrica della grande station wagon francese. Che si è resa protagonista di un itinerario a Ischia per mettere in mostra tutta la sua personalità eco-friendly, in un’isola che tre anni fa ha abbracciato l’alimentazione elettrica a emissioni zero per preservarsi il meglio possibile.

E oggi dalle forze dell’ordine ai taxi sono sempre più i veicoli elettrici che circolano a Ischia. Lo si vede lungo via Roma, l’arteria principale dello shopping e della notte di Ischia Porto, dove le silenziose “macchinine” elettriche hanno soppiantato le auto a motore termico. La Peugeot 508 RXH ha percorso l’isola da Ischia Ponte a Forio, ripercorrendo i luoghi che nel 2002 aveva visitato anche Papa Giovanni Paolo II. Un’auto sofisticata la 508 RXH, che abbina il motore 2.0 diesel da 163 CV a un motore elettrico montato posteriormente da 37 CV, e che ha trazione integrale e contenuti tecnici hi-tech più unici che rari. Peugeot è pronta a lanciare la nuova 508 RXH (a settembre la vedremo al Salone di Parigi), che costerà al pubblico 45.000 euro.